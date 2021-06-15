Karabük'te metrekareye 20 kg yağış düştü, ev ve bahçeleri su bastı
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Karabük'te metrekareye 20 kg yağış düştü, ev ve bahçeleri su bastı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Karabük'te metrekareye 20 kg yağış düştü, ev ve bahçeleri su bastı Karabük'te sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Karabük'te metrekareye 20 kg yağış düştü, ev ve bahçeleri su bastı

KARABÜK - Karabük'te sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü kentte yollar göle dönerken, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı turuncu uyarının ardından Karabük'te sağanak yağış etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde belli aralıkla devam etti. 75. Yıl Mahallesi Mevkiinde sağanak yağış nedeniyle sürücüler göle dönen yollarda mahsur kaldı. Bahçelievler Mahallesi'nde de bazı ev ve bahçeleri su basarken duruma tepki gösteren vatandaşlar, su baskını ile lağım ve çamur dolan evlerini kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü belirtilirken, biriken suyu tahliye etmek için yapılan çalışma sırasında ise belediye ekipleri doğalgaz borusunu patladı.

Karabük'te metrekareye 20 kg yağış düştü, ev ve bahçeleri su bastı
Karabük'te metrekareye 20 kg yağış düştü, ev ve bahçeleri su bastı
Karabük'te metrekareye 20 kg yağış düştü, ev ve bahçeleri su bastı
Karabük'te metrekareye 20 kg yağış düştü, ev ve bahçeleri su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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