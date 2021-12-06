Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı

KARABÜK (AA) - Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor Başkanlığı yapan Metin Türker, ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törende, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileri ve sendika üyeleri ile aile yakınları, Türker'in mezarına karanfil bıraktı.

Değirmenci, yaptığı konuşmada, Türker'in kendilerine emanet ettiği Hak-İş ve Özçelik-İş Sendikasının, Türkiye'nin en büyük konfederasyonu ve sendikası olması yolunda çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Gelecek nesillerin Metin Türker'i unutmaması için Hak-İş Sendikasındaki bir eğitim salonuna Türker'in ismini verdiklerini belirten Değirmenci, "Her gittiğimiz yerde onun tecrübesinden faydalanarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Törenin ardından Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesince kentteki bir alışveriş merkezinde Türker adına fotoğraf sergisi açıldı.