Karabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
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Karabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

Karabük'te merdivenden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

23.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:36
Karabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

'te merdivenden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karabük Mahallesi Köybaşı Sokağı'ndaki üç katlı bir apartmana eşya çıkartan (40), henüz belirlenmeyen bir nedenle merdivenlerden düştü.

Durumu fark eden apartman sakinleri, sağlık ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından ağır yaralanan Aksoy'u Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Aksoy, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Apartmanda inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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