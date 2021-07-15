Karabük'te MEB'in mesleki eğitim merkezleri, ilk lise diplomalı mezunlarını verdi
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Karabük'te MEB'in mesleki eğitim merkezleri, ilk lise diplomalı mezunlarını verdi

Karabük'te MEB'in mesleki eğitim merkezleri, ilk lise diplomalı mezunlarını verdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemenin ardından Karabük'te bu yıl ilk defa 48 usta, telafi programını tamamlayarak "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması" imkanına kavuştu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemenin ardından Karabük'te bu yıl ilk defa 48 usta, telafi programını tamamlayarak "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması" imkanına kavuştu.

Mesleki Eğitim Kanunu'nun yayımlandığı 19 Haziran 1986'dan bu yana kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleri verilen mesleki eğitim merkezlerinde, önceki yıllarda kalfalık ve ustalık belgesi almış olanların da fark derslerini tamamlayıp "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması" alabilmeleri için 2020-2021 eğitim öğretim yılında MEB tarafından telafi eğitimi programı başlatıldı.

Daha önce kalfalık ve ustalık mezunu 48 kişi, telafi eğitimi programına kayıt yaptırdı. Eğitimini tamamlayan ustalar, mesleki eğitim merkezlerinde ilk defa düzenlenen kurslardan sonra diplomalarını almaya hak kazandı.

???????Karabük Mesleki Eğitim Merkezi'nde 40 yaşın üzerinde çok sayıda ustanın katıldığı mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşandı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, MEB'in geleneksel çıraklık-kalfalık-ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinin kalite ve kapasitesinin artırılmasına büyük önem verdiğini belirtti.

Mesleki eğitim merkezlerindeki en temel sorunlardan birinin 4 yıllık eğitim sonunda mezunların usta olabilmelerine rağmen lise diploması alamamaları olduğunu vurgulayan Akbaş, "Bu sorunu çözmek için Bakanlığımız esnek yapı oluşturdu ve lise diplomasına erişim imkanı sağladı. Bizler de örgün ve yaygın eğitim kapsamında mesleki eğitimin hak ettiği yeri bulması, ülkemizin meslek elemanı ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte donanımlı meslek erbabı yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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