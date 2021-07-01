Karabük'te Mayıs ayında ihracat ve ithalat arttı
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Karabük'te Mayıs ayında ihracat ve ithalat arttı

Karabük'te Mayıs ayında ihracat ve ithalat arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük'te, 2021 yılının Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 232,2 artarak 61.1 milyon dolar'a ulaştı.

Karabük'te, 2021 yılının Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 232,2 artarak 61.1 milyon dolar'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2021 yılı mayıs ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16,5 milyar dolar, ithalat yüzde 54 artarak 20,6 milyar dolar oldu oldu.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2021 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 232,2 artarak 61,1 milyon dolar, ithalat yüzde 66,4 artarak 99,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta Genel Ticaret Sistemine göre, ihracat 2021 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 45,4 milyon dolar, ithalat yüzde 29 artarak 153,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da ise Genel Ticaret Sistemine göre, 2021 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 1,3 milyon dolar, ithalat yüzde 52,2 artarak 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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