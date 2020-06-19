Karabük'te Mayıs ayında 143 konut satıldı
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Karabük'te Mayıs ayında 143 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2020 yılının mayıs ayında 143 konut satışı yapıldı.

Karabük'te Mayıs ayında 143 konut satıldı
19.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2020 yılının mayıs ayında 143 konut satışı yapıldı.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılı mayıs ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te mayıs ayında 143 konut satıldı. Mayıs ayında satılan 143 konuttan 40'ı ilk satış, 103'ü ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. 2020 Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk 5 ayda ise bin 294 konut satışı gerçekleşirken, bunun 310'u ilk satış, 984'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Karabük'te ilk ve ikinci el konut satışında 2019 yılının ocak-mayıs ayında toplam bin 418 satış gerçekleştirilirken, bunların 457'si ilk satış, 961'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Öte yandan Zonguldak'da mayıs ayında 176 konut satışı gerçekleşirken, Bartın'da ise 90 konut satışı gerçekleşti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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