Karabük'te Mart ayında kar yağışı etkili oldu.. Ormanlar beyaz örtüyle kaplandı

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Karabük'te Mart ayında kar yağışı etkili oldu.. Ormanlar beyaz örtüyle kaplandı

Karabük-Bartın karayolu beyaz örtüyle kaplandı, vatandaşlar karın keyfini çıkardı

KARABÜK - Karabük-Bartın karayolu Mart ayında yağan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını durdurup kartopu oynadı.

Karabük'te hava sıcaklıklarının biranda düşmesiyle beraber yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Safranbolu-Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye büründü. Araçlarından inerek karın keyfini yaşamak isteyen sürücüler bol bol fotoğraf çekip kartopu oynadı.

Mart ayında yağan karı da gördüklerini belirten Tayfur Balık, "Eskilerin dediği gibi, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' O söylenti devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI