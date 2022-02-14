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Karabük'te marketlerde KDV denetimi başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Karabük'te marketlerde KDV denetimi başladı

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Karabük'teki marketlerde denetimlere başlandı.

KARABÜK (İHA) - Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Karabük'teki marketlerde denetimlere başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok gıda ürününde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Karabük'te Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri marketlerde denetimlere başladı. Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Yazar kasa kontrolü de yapan ekipler, fişlerdeki KDV oranının düşüp düşmediğini kontrol etti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ticaret, Karabük, Ekonomi, Haberler

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