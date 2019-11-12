Karabük'te mantar zehirlenmesi

12.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:40

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 5 kişiden 4'ü taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Kirkille Mahallesi'nde, evde yapılan mantar yemeğini yiyen Abdullah U, Nazife A, Hanım Y, Yeter K. ve bir yaşındaki Asya Zeynep K. bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzere eve gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan 5 kişiyi Safranbolu Devlet ve Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı eve giderek çalışma yaptı ve soruşturma başlattı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece rahatsızlanan hastaların 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını belirterek, "4 hasta Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Bir hasta ise Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu hasta yoğun bakımda gözlem altında tutuluyor. Genel durumu iyi. Yarın sabah taburcu edilmesi planlanıyor." dedi.

Kaynak: AA