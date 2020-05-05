Karabük'te maniye domatesinin ekimine başlandı

KARABÜK'te, maniye domatesinin ekimine başlandı.

KARABÜK'te, maniye domatesinin ekimine başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, maniye domatesinin gerek şekli ve büyüklüğü, gerek aroması, gerekse tadı noktasında farklı bir çeşit olduğunu, tohumlarının bir sonraki üretim döneminde de kullanıldığını belirtti.

Karabük'te, 2011'de gerçekleştirilen 'Damak Tadı Dinmeyen Lezzet Maniye' projesi ile 150 yıl sonra yeniden maniye domatesinin yetiştirilmesine başlandı. Ekimine başlanılan maniye domatesinin hasadı ise temmuz ve ağustos aylarında yapılacak. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, maniye domatesinin kendisine özgü aroması, kabuk yapısı ve kokusu bulunduğunu, tohumlarının saklanmasının uygun olduğu ve bunun üretimde devamlılığı sağlayacağını belirtti. Maniye domatesinin ekim dönemi geldiğini söyleyen Çetin Ayvalık, "Yerel çeşitlerimiz damak tadı olarak, aroma olarak her zaman için sofralarda aranan bir çeşittir. Tabi maniye bunlardan çok daha farklı. Bunun ayrımını, daha önce yapmış olduğumuz projeler de belirledik. Bunları kitapçık haline getirdik. Gerek şekil ve büyüklüğü, gerek aroması, gerekse tadı noktasında farklı bir çeşidimizdir. Tohumları bir sonraki üretim döneminde de kullanılmaktadır. Bu sebeple ben özellikle üreticilerimizden almış oldukları maniye domateslerinin küçük tohumlarını atmayıp kurutmalarını ve bir sene sonraki üretimlerde kullanmalarını öneriyorum." dedi. Maniye domatesinin yaşatılması gerektiğini ifade eden Ayvalık, "Şu dönemde yetiştirmek isteyenler için fideler şu an için satılmakta. Küçük alanlarda dahi olsa evlerinin arasındaki birkaç metrekarelik alanlarda dahi olsa ben maniye domatesi fidelerini alıp üreticilerimize yetiştirmelerini arzu ediyorum. Bunu yaşatmamız lazım, bunun tanıtmamız lazım ve devam ettirmemiz de lazım. Hasat dönemini biz bunların temmuz ve ağustos aylarında hep beraber yapacağız. Bunların tohumlarını kendileri alıp muhafaza edip saklamaları ve bir sonraki sene üretimde kullanmaları bizim için çok önemli. Üretimin devamını diliyoruz. Yerel çeşitlerimiz üretimin devamlılık önemli." diye konuştu.

Kaynak: DHA