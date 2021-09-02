Mahalleler arası ulaşımı sağlayan kule asansör hizmete açıldı

Engebeli araziye sahip Karabük'te, yayaların kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından inşa edilen bir kule asansör daha hizmete başladı.

Engebeli araziye sahip Karabük'te, yayaların kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından inşa edilen bir kule asansör daha hizmete başladı.

Namık Kemal Mahallesi'nden Kartaltepe Mahallesi'ne gitmek için 500 basamaklı dik yokuşu çıkmak zorunda kalanlar için yapılan 10 kişilik 88 metre yüksekliğe ulaşan iki asansörün hizmete başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, kule asansörün, şimdiye kadar yaptıklarının en büyüğü olduğunu söyledi.

Hayatı kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Vergili, "Karabük'te hayat en kolay nasıl yaşanırsa bu yaşam sizlere sunulacak. Bu kule asansörümüz 4 mahalleye hitap etmekte. Yeni, Bayır, Namık Kemal ve Atatürk mahalleleri." ifadesini kullandı.

Karabük Belediyesi, daha önce kent sakinlerinin evlerine daha kolay ulaşabilmesi için 5 kule ve bir yatay asansör, iki yürüyen merdiven ile iki çelik yaya köprüsünü hizmete sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler