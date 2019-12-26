Karabük'te mahalle muhtarına FETÖ'den hapis cezası
Yenice ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hüküm giyen merkez mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı.
Yenice ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hüküm giyen merkez mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında dava açılan muhtar Z.T, Ağır Ceza Mahkemesince yapılan karar duruşmasında 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın ardından Yenice Kaymakamlığı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçilen muhtarı görevinden uzaklaştırdı.