Karabük'te mahalle gençlerinin kurduğu spor kulübü soyuldu

KARABÜK (AA) - Karabük Amatör Ligi'nde mücadele eden Adatepe Dökecek Spor Kulübü'nün bazı eşyaları ve spor malzemeleri hırsızlarca çalındı.

Adatepe Mahallesi Kafkas Caddesi'nde bulunan kulüp binasına gelen yetkililer, giriş kapısı ile içerideki soba ve spor malzemelerinin olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kulüp yöneticisi Olcay Akbaş, mahalle gençleri olarak kıt imkanlarla kulübü kurduklarını, kullandıkları binanın da belediyeye ait olduğunu anlattı.

Gençleri spora sevk etmek adına ellerindeki bütün imkanları seferber ettiklerini dile getiren Akbaş, hırsızlardan zor durumda kaldıkları için çaldıkları spor malzemelerini geri getirmelerini istedi.