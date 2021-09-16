Karabük'te mağazadan beyaz eşya çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Karabük'te bir mağazadan buzdolabı ve çamaşır makinesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezindeki bir beyaz eşya mağazasından hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, iki çamaşır makinesi ve bir buzdolabının çalındığını tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerini dinleyen ekipler, hırsızlık şüphelileri B.A ve P.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen beyaz eşyalar, sahibine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.