Karabük'te "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabük'te "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı

09.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:06
Karabük'te

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, Karabük'te LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, Karabük'te LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla kullanılan "Stop Erdoğan" ilanına Karabük'ten de tepki geldi.

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'ün isteğiyle kentin bazı noktalarındaki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Başkan Altınöz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenlerin Erdoğan'ı hedef aldığını vurgulayan Altınöz, kutlu yürüyüşlerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Mustafa Er Caner Erkin Ali Şansalan Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sergen Yalçın Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 13:08:36. #1.15#
title