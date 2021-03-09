Karabük'te "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, Karabük'te LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla kullanılan "Stop Erdoğan" ilanına Karabük'ten de tepki geldi.

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'ün isteğiyle kentin bazı noktalarındaki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Başkan Altınöz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenlerin Erdoğan'ı hedef aldığını vurgulayan Altınöz, kutlu yürüyüşlerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler