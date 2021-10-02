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Karabük'te lise öğrencileri, aşılarını uygulama merkezinde oluyor

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te lise öğrencileri, aşılarını uygulama merkezinde oluyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim ile İl Sağlık müdürlükleri tarafından Mehmet Vergili Fen Lisesi ve Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesinde oluşturulan "aşı uygulama merkezini" ziyaret etti.

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim ile İl Sağlık müdürlükleri tarafından Mehmet Vergili Fen Lisesi ve Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesinde oluşturulan "aşı uygulama merkezini" ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda gönüllülük esasına göre ebeveynlerinin onayı alınarak aşı olmak isteyen öğrencilerin hastaneye ve sağlık kuruluşlarına giderek zaman harcamaması ve okullarındaki derslerinden geri kalmaması amacıyla okullarda ve yurtlarda aşı çalışması başlatıldı.

Ailelerinin doldurdukları onay formu ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden işlemlerini yapan öğrenciler, sıraya girerek aşılarını oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gürel, bundan sonraki süreçte aşıya ağırlık vereceklerini çünkü salgına karşı en önemli korunma yönteminin aşı olduğunu bildirdi.

Toplumun büyük bir kısmının aşılanması gerektiğini vurgulayan Gürel, "Aşının faydalarını anlatmamıza gerek yok. Bunun için sizler de ailelerinizin izniyle şu an aşı olacaksınız. İnşallah diğer arkadaşlarınız da sizleri örnek alırlar ve bir an önce aşılarını yaptırırlar. Bu sayede önümüzdeki süreci daha rahat geçiririz. Hem virüsün bulaşmasını önlemiş oluruz hem de okullarımızda yüz yüze eğitime sağlıklı bir şekilde devam etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Gürel'e, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören eşlik etti.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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