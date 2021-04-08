Karabük'te kursiyerlere uygulamalı arıcılık eğitimi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük ?İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen arıcılık kursunda kursiyerlere uygulamalı eğitim verildi.
Karabük ?İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen arıcılık kursunda kursiyerlere uygulamalı eğitim verildi.
Eğitim kapsamında kursiyerler, arı kovanlarının açılması, çerçevelerin kontrol edilmesi, uygulamalı ilaçlama ve besleme işlemlerine katılarak teorik bilgilerini pekiştirdi.
Uygulama eğitiminin ardından, balın süzme işlemlerini görmek amacıyla bal dolum ve paketleme tesisi ziyaret edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu