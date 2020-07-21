Karabük'te Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinlikler yasaklanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük'te Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinlikler yasaklanacak

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinliklerin yasaklanacağını bildirdi.

Karabük'te Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinlikler yasaklanacak
21.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:46

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinliklerin yasaklanacağını bildirdi.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'ün koronavirüsle mücadele açısından Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'na kadar olan sürede kentte 180 vaka görüldüğünü belirten Gürel, "Karabüklü olup da büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımız 1 Haziran itibarıyla ilimize gelmeye başladı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kontrollü sosyal hayat düzenine geçildi. Bununla birlikte ilimizde vakalar yeniden görülmeye başlandı. Mayısta çok fazla vakaya rastlanmamıştı. Daha sonraki süreçte peyderpey ilimizde vakalar maalesef arttı. Bunların tamamının dış kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Gürel, tedbirleri ve vatandaşların duyarlılığını artırmak için yoğun çaba içinde olduklarını vurgulayarak, son dönemde kentteki vaka sayısının biraz azaldığını, bunun yeterli olmadığını kaydetti.

Telefonla bayramlaşma çağrısı

Kurban Bayramı'nın yaklaştığına işaret eden Gürel, şunları kaydetti:

"Özellikle büyükbaş hayvan kesiminde aileden bir kişinin orada bulunmasını ve özellikle toplu kesim yapılan yerlerde vatandaşlarımızın saatlerce orada olmamasını takip edeceğiz. Sabahtan akşama kadar orada kalabalık oluşturmanın bir anlamı yok. Saat verilecek, o saat çerçevesinde kurban kesilecek. Belli bir kural içerisinde yaparsak ancak bu virüsle mücadele edebiliriz. Buna benzer başka tedbirler alınacak. Her Kurban Bayramı'nda insanlar bir araya toplanır, bayramlaşırlar. Bunların da yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz."

Gürel, Kurban Bayramı'nda bir araya gelmenin önüne geçmekte fayda olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlar mecbur kalmadıkça bayramlaşmaya gitmesinler. Telefonla bayramlaşma yapsınlar ki önümüzdeki süreci görelim. Toplu yapılan etkinlikleri yasaklayacağız. Toplu olarak bir köyde, bir mahallede insanlar toplanıp bayramlaşma etkinliği yaparlarsa onları yasaklayacağız. Ancak bir vatandaşın gidip ailesini ziyaret etmesinin önüne geçmek mümkün değil. Orada vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Herkes bu bayramda da telefonla ya da başka bir yöntemle bayramlaşırsa sıkıntısız geçirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu 3. Sayfa
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Magazin
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı Ekonomi
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı Güncel
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Kötü koku üzerine ihbar ettiler! Apartmanın bodrumunda erkek cesedi bulundu
Kötü koku üzerine ihbar ettiler! Apartmanın bodrumunda erkek cesedi bulundu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Tuma Çelik Bülent Turan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Öztürk Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Caner Erkin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Erkek Muğla Ak Parti Başakşehir
Şu an buradasınız: Karabük'te Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinlikler yasaklanacak - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 18:46:09. #1.15#
title