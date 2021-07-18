Karabük'te Kurban Bayramı mesajları
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Karabük'te Kurban Bayramı mesajları

Karabük'te Kurban Bayramı mesajları
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, bayramların sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve en önemlisi yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu vurguladı.

Bu duyguları doyasıya yaşayan ve yaşatan bir millet olmanın gururuyla birlik, beraberlik, sağlık ve esenlik içinde bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için şimdiye kadar olduğu gibi bu bayramda da özellikle salgınla mücadelede en etkin yol olan temizlik, maske ve mesafe kuralına azami derecede dikkat edelim. Her şeyin başının sağlık olduğunu unutmayalım.

Şehitlerimizin aziz emanetleri ve kahraman gazilerimizle saygıdeğer büyüklerimizin nezdinde Karabüklü hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun, kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, hem aziz milletimiz hem de tüm insanlık için barışa, huzura, refaha ve paylaşmanın güzelliğine vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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