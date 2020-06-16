Karabük'te kurallara uymayanlara 1 milyon 535 bin lira ceza kesildi
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Karabük'te kurallara uymayanlara 1 milyon 535 bin lira ceza kesildi

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 609 kişiye 1 milyon 535 bin 50 lira ceza kesildi.

Karabük'te kurallara uymayanlara 1 milyon 535 bin lira ceza kesildi
16.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:01

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 609 kişiye 1 milyon 535 bin 50 lira ceza kesildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Covid-19 salgınına karşı önleyici tedbirler kapsamında sosyal mesafe, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması, maskesiz dışarı çıkma, iş yeri açma, piknik ve mesire yeri kullanma gibi denetimlerin yapıldığı bildirildi. Açıklamada, Karabük merkez başta olmak üzere il ve ilçelerde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bugüne kadar 609 vatandaşa 1 milyon 535 bin 50 lira ceza kesildiği belirtildi.

Açıklamada, sosyal mesafeye uymayan 326 kişiye 886 bin 362 lira ceza kesildiği ifade edilirken, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına muhalefet eden 101 kişiye 195 bin 660 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde maskesiz sokağa çıkan 52 kişiye 165 bin 360 bin lira ceza kesildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel sokağa çıkma yasağına muhalefetten 55 kişiye 151 bin 334 TL, iş yeri açma kurallarına uymamaktan 17 kişiye 48 bin 888 TL, piknik, mesire yeri kurallarına muhalefetten 35 kişiye 37 bin 654 TL, karantina kurallarına muhalefetten 10 kişiye 25 bin 210 TL, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına muhalefetten 10 kişiye 15 bin 42 TL, fazla yolcu taşımak suçundan 3 kişiye 9 bin 540 TL olmak üzere toplam 1 milyon 535 bin 50 TL idari para cezası kesildi." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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