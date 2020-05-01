Karabük'te kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın: 2 gözaltı

KARABÜK'te, polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynamada kullanılan pul, zar ve iskambil kağıtları ile ruhsatsız tüfek ve mermiler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KARABÜK'te, polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynamada kullanılan pul, zar ve iskambil kağıtları ile ruhsatsız tüfek ve mermiler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerini işleten M.Ö. ve S.M. gözaltına alınırken, binada bir bölümün oyun oynanması için hazır hale getirildiği ve 2 oyun masasının bulunduğu, salon kısmında da 3 oyun masasının bulunduğu belirlendi. Yapılan aramada 80 tabanca mermisi, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda poker pulu, barbut zarı ve iskambil destesi ile kumar araç gereçleri ele geçirildi. Ruhsatsız iş yerini kumarhaneye çeviren M.Ö. ve S.M. hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA