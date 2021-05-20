Karabük'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişilere para cezası
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Karabük'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişilere para cezası

Karabük'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişilere para cezası
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 8 kişiye 17 bin 888 lira para cezası kesildi.

Karabük'te bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 8 kişiye 17 bin 888 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince il merkezindeki bir evin kumar oynanması için özel olarak hazırlandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda evdeki kumar materyallerine ve 280 liraya el konuldu.

Bir kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Evdeki 8 kişiye kumar oynamaktan 1336'şar lira olmak üzere toplamda 10 bin 688 lira idari ceza kesildi.

Ayrıca söz konusu 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900'er lira olmak üzere toplam 7 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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