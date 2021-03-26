Karabük'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişilere para cezası
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Karabük'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişilere para cezası

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişilere para cezası

Karabük'te bir iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 9 kişiye 13 bin 444 lira para cezası kesildi.

Karabük'te bir iş yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 9 kişiye 13 bin 444 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince il merkezindeki bir iş yerinin kumar oynanması için özel olarak hazırlandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda bahse konu iş yerindeki kumar materyallerine ve 580 liraya el konuldu.

Ekipler, 2 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem, iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye "kumar oynamak" suçundan 1336'ar lira olmak üzere toplamda 5 bin 344 lira idari yaptırım kararı uyguladı.

Ayrıca işyerinde bulunan, haklarında kumar oynadıklarına dair tespit yapılamayan 5 kişi tespit edildi. Bu kişilere de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900'er lira olmak üzere toplam 8 bin 100 lira idari yaptırım kararı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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