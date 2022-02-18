Karabük'te kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi
AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesildi.
KARABÜK (AA) - Karabük'te kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan 2 kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçundan 14 bin 552 lira ceza uygulandı.
Suça konu bir miktar paraya el konulurken, kumar oynayanlara yer temin ettikleri gerekçesiyle 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.
AA / Ahmet Özler - Güncel