Karabük'te kumar operasyonu
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Karabük'te kumar operasyonu

Karabük'te boş bir iş yerinin asma katında kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Karabük'te kumar operasyonu
04.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:19

Karabük'te boş bir iş yerinin asma katında kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının önlenmesi amacıyla il genelinde yaptıkları önleyici çalışmalar sırasında boş bir iş yerinin asma katının kumar amacıyla düzenlendiği ve bu adrese gidenler olduğu yönünde ihbar aldı.

Ekipler, iş yerine yaptıkları baskında kumar organizasyonunu B.Y'nin, gözcülüğünü E.Ö'nün yaptığını belirlerken, iki ayrı masada 8 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Operasyonda, kumar materyalleri ve masa üzerindeki bir miktar paraya el konuldu.

Kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye bin 225'er lira olmak üzere toplam 9 bin 800 lira ceza kesildi.

Ayrıca B.Y. ve E.Ö. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, kumar oynadıkları tespit edilen kişiler hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırılıktan 3 bin 180 lira idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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