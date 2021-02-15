Karabük'te koyun sürüsüne saldıran kurdu kangal köpekleri boğdu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde koyun sürüsüne saldıran kurdu 4 kangal köpeği boğdu.

Alınan bilgiye göre, Şevkiler köyünde hayvancılıkla uğraşan Recep Korkmaz'ın otlatmak üzere meraya çıkardığı küçükbaş hayvanlara kurt saldırdı.

Kurt saldırısını fark eden 4 kangal köpeği, kurdu telef etti.

Korkmaz, AA muhabirine, köylerinin ormanlık alanda ve rakımının yüksek olduğunu söyledi.

Kurtların kış aylarında ormanda bir şey bulamayınca köye iyice yaklaştığını belirten Korkmaz, "Koyunlarımı meraya otlatmak için çıkarmıştım. Sürüye kurt saldırdı. Saldırıyı köpeklerin sayesinde şükür zararsız atlattık. Köpekler olmasa kurt sürüye zarar verirdi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu