Köye inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Karabük'ün Eflani ilçesinde köye inen ayı, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde köye inen ayı, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Aday köyü sakinleri, ormanlık alanın yakınında ayı gördü. Köylüler, cep telefonuyla bu anları kayda aldı.
Köylülerin "gel çay içelim" diye seslendiği ayı, bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler