Karabük'te Kovid-19 vakası görülen okulda yüz yüze eğitime ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te Kovid-19 vakası görülen okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te Kovid-19 vakası görülen okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki bir ortaokulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki bir ortaokulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eskipazar Ortaokulunun bazı personelinde Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, okulda bugünden itibaren 7 gün süreyle uzaktan eğitime geçildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Türker Ertürk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabük'te Kovid-19 vakası görülen okulda yüz yüze eğitime ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:46:59. #1.14#
title