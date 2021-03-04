Karabük'te Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi
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Karabük'te Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi

04.03.2021 00:05 | Son Güncelleme: 04.03.2021 00:08
Karabük'te Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir anaokulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir anaokulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Ali Baba Anaokulunda birden fazla kişide Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Okulda bugünden itibaren eğitime 10 gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, öğretmen, çalışan ve öğrencilerin evlerinde 10 gün karantinada tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, okul çalışanlarının karantina süresince izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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