Karabük'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip balık tutan kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip balık tutan kişiye para cezası uygulandı

Karabük'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip balık tutan kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek balık tuttuğu gerekçesiyle bir kişiye idari işlem yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek balık tuttuğu gerekçesiyle bir kişiye idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Araç Çayı'nda balık tuttuğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Balık tuttuğu tespit edilen kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Aracın tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
Aracın tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Hülya Avşar Burak Sergen Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabük'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip balık tutan kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:37:05. #1.15#

title