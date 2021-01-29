Karabük'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında 9 ayda 2 bin 264 kişi ve 57 iş yerine ceza uygulandı
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Karabük'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında 9 ayda 2 bin 264 kişi ve 57 iş yerine ceza uygulandı

29.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:44
Karabük'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında 9 ayda 2 bin 264 kişi ve 57 iş yerine ceza uygulandı

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında son 9 ayda tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 2 bin 264 kişi ile 57 iş yerine idari para cezası kesildi.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında son 9 ayda tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 2 bin 264 kişi ile 57 iş yerine idari para cezası kesildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 1 Nisan-31 Aralık 2020 döneminde kent genelinde salgınla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında, emniyetin faaliyet alanı içerisinde 405 bin 373 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 44 bin 392 berber, 37 bin 472 umuma açık iş yeri ve 265 bin 802 araç kontrolü gerçekleştirildi.

Salgın tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 2 bin 264 vatandaş ile 57 iş yerine toplam 3 milyon 578 bin 484 lira idari para cezası uygulanırken, denetimler sırasında aranan 429 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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