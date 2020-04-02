Karabük'te Kovid-19 tanı laboratuvarı hizmete girdi Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı laboratuvarı hizmete girdi.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı laboratuvarı hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19 kaynaklı enfeksiyonların tanısının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

Ülke genelinde 44 ilde 73 merkezde Kovid-19 tanı laboratuvarının yetkilendirildiği kaydedilen paylaşımda, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı da Kovid-19 tanı laboratuvarı olarak yetkilendirilmiş olup bugün itibarıyla örnek kabul etmeye başlamıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA