Karabük'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Nihal hemşirenin adı yaşatılacak
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Karabük'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Nihal hemşirenin adı yaşatılacak

10.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:06
Karabük'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Nihal hemşirenin adı yaşatılacak

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hayatını kaybeden hemşire Nihal Karataş'ın isminin Safranbolu Devlet Hastanesi tarafından ölümsüzleştirildiği bildirildi.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hayatını kaybeden hemşire Nihal Karataş'ın isminin Safranbolu Devlet Hastanesi tarafından ölümsüzleştirildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"29 Aralık 2020 tarihinde aramızdan ayrılan değerli mesai arkadaşımız hemşire Nihal Karataş'ın ismi artık hastanemiz eğitim salonunda yaşatılıyor. Bu vesileyle pandemi sürecinde hayatını kaybeden Nihal hemşiremize ve tüm sağlık çalışanları ile hastalarımıza Allah'tan rahmet dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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