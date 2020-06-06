Karabük'te koronavirüs tespit edilen 3 işçi tedavi altına, 22 işçi de karantinaya alındı
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Karabük'te koronavirüs tespit edilen 3 işçi tedavi altına, 22 işçi de karantinaya alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir şantiyede çalışan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 3 işçi tedavi altına, buradaki 22 işçi de tedbiren karantinaya alındı.

Karabük'te koronavirüs tespit edilen 3 işçi tedavi altına, 22 işçi de karantinaya alındı
06.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:23

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir şantiyede çalışan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 3 işçi tedavi altına, buradaki 22 işçi de tedbiren karantinaya alındı.

Karabük Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yenice ilçesinde bulunan bir inşaatta çalışan 3 işçiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Testleri pozitif çıkan işçiler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Öte yandan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla şantiyede bulunan 22 işçi de Yenice Çok Programlı Lisesi Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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