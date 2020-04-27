Karabük'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 20 yaşın altındaki 12 kişiye 38 bin 160 lira ceza uygulandı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 20 yaşın altındaki 12 kişiye 38 bin 160 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayabaşı Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak'ta devriye görevi yaparken sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı 12 kişiyi tespit etti.

Ekiplerce, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı 12 kişiye, 3 bin 180'er liradan toplam 38 bin 160 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA