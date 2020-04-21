Karabük'te koronavirüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumayanı köyü karantina altına alındı.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumayanı köyü karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Cumayanı köyünde Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantina kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, daha önce Soğuksu ve Tepe mahallelerindeki bazı evlerin karantinaya alındığı köyün, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren tümünün 14 gün karantina altında kalacağı kaydedildi.

Kaynak: AA