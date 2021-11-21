KARABÜK (İHA) - Karabük'te korona virüs vaka yoğunluğu düşüşe geçti

KARABÜK - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son koronavirüs vaka haritasına göre Karabük 100 binde 477,39 orana geriledi.

3 haftadır Türkiye'de en çok vaka oranına göre birinci sırada yer alan Karabük'te aşılama çalışmalarının ve denetimlerin artması ile gerilemeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka yoğunluğuna göre Karabük bir önceki haftaya göre 477,39'a geriledi.

16-22 Ekim tarihleri arasında 100 binde 552,92 oranla en yüksek vaka oranına ulaşan Karabük'te 23-20 Ekim tarihleri arasında 534,04'e, 30 Ekim - 5 Kasım tarihlerinde 536.50 ile üç hafta boyunca vaka bakımından birinci sırada yer aldı. Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım ile 6-12 Kasım tarihleri arasındaki vaka oranları bakımından üç haftadır birinci olan Karabük 477,39 oran ile en çok vakanın görüldüğü ikinci il oldu.