Karabük'te 'Korona Virüs Operasyon Merkezi' kuruldu
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Karabük'te 'Korona Virüs Operasyon Merkezi' kuruldu

26.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 26.10.2020 21:25
Karabük'te 'Korona Virüs Operasyon Merkezi' kuruldu

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pozitifli vakaların ve temaslı kişilerin 'yeni korona virüs hastalığı' ile ilgili bilgi almalarını sağlayabilmek için 'Korona virüs Operasyon Merkezi' kuruldu.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pozitifli vakaların ve temaslı kişilerin 'yeni korona virüs hastalığı' ile ilgili bilgi almalarını sağlayabilmek için 'Korona virüs Operasyon Merkezi' kuruldu.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evlerinde takip ve tedavileri süren Covid-19 pozitif hastalarımızla, filyasyon ekiplerimizce belirlenen ve evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaşlarımızın 'yeni korona virüs hastalığı' ile ilgili bilgi almalarını ve danışmalarını sağlamak, filyasyon çalışmalarını koordine etmek maksadıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından "Korona virüs Operasyon Merkezi' oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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