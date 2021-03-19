Karabük'te köprüden dereye düşen köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı
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Karabük'te köprüden dereye düşen köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı

19.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:53
Karabük'te köprüden dereye düşen köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, köprüden dereye düşen iki köpek yavrusuna itfaiye ekiplerince ulaşıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, köprüden dereye düşen iki köpek yavrusuna itfaiye ekiplerince ulaşıldı.

İlçe girişindeki köprüden iki köpek yavrusunun Mermer Deresi'ne düştüğünü görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye personeli, merdivenle indikleri dereden yavruları çıkardı.

Belediye veterineri tarafından muayene edilen ve anneleri bulunamayan iki köpek yavrusunun bakımını itfaiye personeli üstlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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