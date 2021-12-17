Karabük'te köpeklerin saldırısına uğrayan keçi ve koyunlar telef oldu

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayvancılık yapan Fatih Kasarlı 3 gün içerisinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 10 küçükbaş hayvanının telef olduğunu iddia etti.

Kasarlı, gazetecilere yaptığı açıklamada 3 gündür sokak köpeklerinin sürüsüne saldırarak hayvanlarının telef olmasına neden olduklarını öne sürdü.

Yetkili mercilere başvurmasına rağmen sokak köpeklerine karşı önlem alınmadığını iddia eden Kasarlı, "Bugün sabah koyunlarımı otlatıyordum. 7-8 köpek yine saldırdı. Cami cemaati koştu yardıma, hayvanları toparlamama yardımcı oldular." dedi.

Bir an önce duruma çözüm bulunmasını istediğini ifade eden Kasarlı, "Köpekler aç, neden yemesin. Salınan köpeklerin hepsi burada. Kimse sahip çıkmıyor. Ben ne yapayım. Yapacak bir şeyim kalmadı. 8 oğlağım, 2 koyunum gitti. İnsanlara da zarar veriyor. Herkese saldırıyorlar. İnsanlar çocukları okula gönderemiyor. Buna bir çözüm bulunması lazım." diye konuştu.