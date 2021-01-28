Karabük'te kooperatifleşen kadınların el emekleri kazanca dönüştü
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Karabük'te kooperatifleşen kadınların el emekleri kazanca dönüştü

28.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:34
Karabük'te kooperatifleşen kadınların el emekleri kazanca dönüştü

Karabük'te kooperatif çatısı altında birleşen girişimci kadınlar, ürettikleri gıda ürünleri ve hediyelik eşyalarla aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Karabük'te kooperatif çatısı altında birleşen girişimci kadınlar, ürettikleri gıda ürünleri ve hediyelik eşyalarla aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Karabük'te geçen yıl kadınların sosyalleşmesi, kendilerini geliştirmesi ve el emekleriyle yaptıkları doğal ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla El Emeği Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

Geleneksel usullerle hazırlanan tarhana, doğal ketçap, erişte makarna, kahvaltılık sos, turşu, mantı ve reçel gibi organik ürünler ile hediyelik eşyalar yapan kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kooperatifi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı açıklamada, kooperatifte kadınların "Eledikçe artar sevgimiz" sloganı ile üretim yaptıklarını söyledi.

Yerel ve doğal ürünler en iyi şekilde değerlendirilerek katma değeri yüksek ürünler üretildiğini belirten Akbaş, "En önemlisi çocuklarımıza da güvenle sunabileceğimiz sağlıklı ürünler haline getirmek. Böylelikle ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla kooperatifimizde doğal ürünler üretiliyor. Bir diğer üretim boyutu da yine hanımlarımızın evlerinde üretip kooperatif kanalıyla pazara sunabilecekleri orijinal el emeği, göz nuru el sanatları üretimidir. Böylelikle hanım kardeşlerimiz kendilerini geliştiriyor ve el emekleriyle yaptıkları doğal ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar." dedi.

Akbaş, kooperatifin Kartaltepe İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Sebahat Güven öncülüğünde eğitimci bir kadın girişimi olmasının kendileri açısından son derece memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Rutinin dışına çıkan, özveriyle çalışan, topluma önderlik ve rehberlik eden öğretmenlerimizin varlığı Karabük eğitiminin geleceği açısından oldukça güven vericidir. Kooperatif yönetimine ve üyelerine bu güzel çalışmadan dolayı başarılar diliyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim ailesi olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Güven de Türkiye ekonomisinin üreterek kalkınacağını dile getirdi. Kadınların gıda ürünleri ve hediyelik eşyalar ürettiğini anlatan Güven, ürünlerin Karabük'e özgü olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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