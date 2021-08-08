Karabük'te kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı
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Karabük'te kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı

Karabük'te kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice-Zonguldak karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Sebahattin Alagöz (41) idaresindeki 67 AT 351 plakalı hafif ticari araç, Zonguldak istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan eşi Birsen (39), çocukları Sercan (19) ve Seda Alagöz (21) ile Birgül Bayraktaroğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı - KARABÜK

Karabük'te kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı
Karabük'te kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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