Karabük'te kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı
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Karabük'te kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı

Karabük'te kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı.

Yusuf A'nın (23) kullandığı 78 BP 703 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Toprakcuma köyü yakınlarında kontrolden çıkarak savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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