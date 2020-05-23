Karabük'te kısıtlamaya uymayan 2 kişiye para cezası KARABÜK'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye para cezası verildi.

KARABÜK'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye para cezası verildi.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 00.00'dan sonra sokaklar sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla yolları bariyerlerle kapatan polis ekipleri, kentin farklı bölgelerinde uygulama noktaları oluşturdu. Bariyerlerle kapatılan yollara sadece izin belgesi bulunan araçların girişine izin verildi. İzin belgesi olmayanlar ise evlerine geri gönderildi. Yasağın ilk saatlerinde dışarı çıkan 2 kişiye toplam 6 bin 360 TL para cezası kesildi.

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Kaynak: DHA