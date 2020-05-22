Karabük'te kısıtlama öncesi pazara akın ettiler
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Karabük'te kısıtlama öncesi pazara akın ettiler

Karabük'te kısıtlama öncesi pazara akın ettilerKARABÜK'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşı ve pazarı doldurdu.

22.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:44

Karabük'te kısıtlama öncesi pazara akın ettiler

KARABÜK'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşı ve pazarı doldurdu.

Karabük'te, 4 günlük sokağa kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyenler kent merkezinde yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar kısıtlama öncesi Karabük'ün en işlek caddesi Kemal Güneş Caddesi ile kent merkezinde kurulan pazara akın etti. İhtiyaçlarını karşılamak için alışverişini yapanlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı noktalarda sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Pazar yerine alışveriş için gelen Coşkun Şanlı, ??Herkes evinde kalsın. Bu bayram böyle oldu. İnşallah önümüzdeki bayramları yine coşkulu yaşarız.ö dedi.

Bu bayramın buruk geçeceğini ifade eden Şeyda Uzun ise, 'Evde kalacağız mecburen. Yapacak bir şey yok maalesef. Bayram öncesi alışverişimizi yaptık, alacaklarımızı aldık. Bu bayram böyle biraz buruk geçecek.ö diye konuştu.

Karabük'te kısıtlama öncesi pazara akın ettiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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