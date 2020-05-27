Karabük'te kısıtlama bitti, gece yarısı sokaklar doldu KARABÜK'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin hemen ardından gece yarısı dışarı çıkanlar, cadde ve sokaklarda gezdi.

KARABÜK'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin hemen ardından gece yarısı dışarı çıkanlar, cadde ve sokaklarda gezdi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 23 Mayıs'ta başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 24.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın hemen ardından Karabüklüler, kendilerini sokağa attı. Gece yarısı kalabalıklaşan yerlerden 100. Yıl Mahallesi'nde araç yoğunluğu oluştu. Bazı kişiler, açılan büfelerden alışveriş yaptı.

Sokağa çıkma kıtlamasının ardından yürüyüşe çıkan Mustafa Ateş, "Bu kısıtlama inşallah halkımız için iyi olmuştur. İster istemez evlerde sıkıldık. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından şöyle bir yürüyüş yapmaya çıktık, bacaklarımız açıldı iyi oldu. 4 gün boyunca evde oturduk, ailemizle vakit geçirdik, evde yapılabilecek sosyal aktiviteleri yaptık. İnşallah bu saatten sonra daha iyi olur" dedi.Nikah kıyıp, koronavirüs nedeniyle düğün yapamadıklarını belirten Mehmet Salih ve Kübra Ertem çifti ise sokağa çıkma kısıtlamasının ardından fotoğraf çektirerek, hatıra kalmasını istediklerini söyledi. Çift, evde sıkıcı bir süreç geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: DHA