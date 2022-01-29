Karabük'te kış güzelliği havadan görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te kış güzelliği havadan görüntülendi

AA, Orhan Kuzu - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te kış güzelliği havadan görüntülendi

Kar yağışıyla Karabük, beyaza büründü.

Kar yağışıyla Karabük, beyaza büründü.

Kent merkezi aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kar örtüsünün Yenişehir Mahallesi'nde ağaçlarla bütünleşmesiyle seyrine doyumsuz görüntü ortaya çıktı.

Kent sakinleri beyaza bürünen yollarda yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.

Vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden izledikleri güzel manzaranın fotoğrafını çekti.

Beyaza bürünen kent merkezi, havadan görüntülendi.

Karabük'te kış güzelliği havadan görüntülendi

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Yenişehir, Karabük, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title