Karabük'te kış güzelliği havadan görüntülendi
AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Kar yağışıyla Karabük, beyaza büründü.
Kar yağışıyla Karabük, beyaza büründü.
Kent merkezi aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Kar örtüsünün Yenişehir Mahallesi'nde ağaçlarla bütünleşmesiyle seyrine doyumsuz görüntü ortaya çıktı.
Kent sakinleri beyaza bürünen yollarda yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.
Vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden izledikleri güzel manzaranın fotoğrafını çekti.
Beyaza bürünen kent merkezi, havadan görüntülendi.
AA / Orhan Kuzu - Güncel