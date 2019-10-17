Karabük'te kereste fabrikasında yangın

Karabük'te kereste fabrikasında yangın

17.10.2019 00:19
Karabük'te kereste fabrikasında yangın
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et