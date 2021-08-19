Son dakika haber | Kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Edinilen son dakika haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Fatih Mahallesi'nde kereste üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Fabrikanın kazan dairesi bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı yangın, söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı