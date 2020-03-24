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Jandarma, Karabük, Polis

- Karabük'te kente giriş çıkışlar ateş ölçer cihazla kontrol altında

- Karabük'te kente giriş çıkışlar ateş ölçer cihazla kontrol altında Karabük'ün giriş ve çıkışlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen araçlar durdurularak yolcular ateş ölçer cihazlarla kontrol altına alındı.

24.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:38
- Karabük'te kente giriş çıkışlar ateş ölçer cihazla kontrol altında

- Karabük'te kente giriş çıkışlar ateş ölçer cihazla kontrol altında

KARABÜK - Karabük'ün giriş ve çıkışlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen araçlar durdurularak yolcular ateş ölçer cihazlarla kontrol altına alındı.

Özellikle Ankara ve İstanbul ile Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine ulaşımın sağlandığı yollarda bulunan polis ve jandarma kontrol noktalarında Sağlık personelleri tarafından ateşleri ölçüldü, koronavirüs hakkında bilgi verildi. Otomobil ve otobüsler üzerinde yapılan uygulamaların 24 saat esasına göre devam eden uygulamada, polis ekipleri ayrıca kimlik kontrolü GBT sorgusu da yapıyor.

Kontrol noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde iki kişinin ateşi yüksek çıkınca, onlara yakın oturanlar da ekipler ce aşağıya indirildi. Bir müddet sonra ikinci kez ölçümleri yapılan şahsıların ateşleri normal çıkınca otobüslere binerek yollarına devam ettiler

Karabük Valisi Fuat Gürel, virüsün ülke genelinde görülmeye başlamasıyla birlikte kent olarak birçok tedbir planlanmaya başladıklarını söyleyerek, "Özellikle büyük şehirden ilimize gelecek vatandaşlar var. Baharın gelmesiyle beraber kendi köylerine gelemeye başlayacaklar. Özellikle köylerde vatandaşlarımızın biraz mesafeli durması gerekiyor. Jandarma ve Sağlık ekiplerini uyardık. Köylerde dışarıdan gelenleri evlerinde ziyaret ederek kontrolleri sağlanacak. Kontrol noktalarımızda kente gelenlerin belirtileri olup olmadığı noktasında sağlık ekiplerimizle kontrollerini yapıyoruz. Tedbirlerin vatandaşlarımız tarafından ciddiye alınması lazım. Bu iş ne kadar ciddiye alınırsa o kadar kısa sürede biter diye düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

- Karabük'te kente giriş çıkışlar ateş ölçer cihazla kontrol altında

Kaynak: İHA

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- Karabük'te kente giriş çıkışlar ateş ölçer cihazla kontrol altında

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